«يانغو بلاي» أول خدمة ترفيهية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت يانغو Yango، عن إطلاق يانغو بلاي «Yango Play»، أول خدمة ترفيهية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين بث الفيديو والموسيقى والألعاب الصغيرة في مكان واحد.

يقدم تطبيق يانغو بلاي «Yango Play» مجموعة متنوعة من الخيارات الترفيهية، بما في ذلك العروض الأولى الحصرية للأفلام والمسلسلات العربية والدولية، ومجموعة من الأغاني المفضلة، وبث موسيقى شخصي، وألعاب صغيرة تفاعلية، وتتميز جميعها بتحسينات قامت بها ياسمينة، المساعدة الصوتية باللغة العربية المبنية على الذكاء الاصطناعي والتي تتميز بلمسة إنسانية. أصبحت الخدمة متاحة الآن في كل من الإمارات والسعودية، وكل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توفر للمشتركين إمكانية الوصول إليها عبر الهواتف الذكية، والتلفزيونات الذكية، محدثة بذلك معايير جديدة للترفيه الرقمي.

وتتفاعل ياسمينة، المساعدة الذكية التي تحاكي الطبيعة البشرية ثنائية اللغة المدمجة في تطبيق يانغو بلاي «Yango Play» مع المستخدمين باللغتين العربية والإنجليزية، وتعيد تعريف تجربتهم الترفيهية. تتميز ياسمينة بإلمامها باللهجة الخليجية وقدرتها على فهم العديد من اللهجات العربية الرئيسية، بما في ذلك اللهجات المصرية واللبنانية، حيث تقوم باقتراح الأغاني للمستخدمين، والتحاور معهم، والإجابة على كل أسئلتهم بما في ذلك تلك التي تدور حول حالة الطقس أو عن موعد شهر رمضان. تقوم ياسمينة بقيادة المستخدمين في تطبيق يانغو بلاي «Yango Play» وجعل تجربتهم أكثر متعة.

وتتمحور الابتكارات الرئيسية لـ يانغو بلاي «Yango Play» حول بث موسيقي شخصي لا ينتهي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يُنشئ قوائم تشغيل مخصصة للمستخدمين، مبرزًا أفضل قوائم الموسيقى الإقليمية استنادًا إلى تفضيلاتهم. يضمن هذا أن تكون تجربة كل مستخدم فريدة وتعكس خياراته الشخصية. ومع استمرار تطور المنتج، تتكيف تقنية التوصيات الخاصة به مع ذلك، مما يضمن تجربة مستخدم شخصية وملائمة للغاية تتفاعل مع التفضيلات الفريدة والفروقات الثقافية.

وقال رومان شيمانسكي، مدير أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «يانغو بلاي»: «في يانغو بلاي «Yango Play»، نكرس أنفسنا لصنع تجربة ترفيهية ممتعة، ونقدم مجموعة متنوعة من المحتوى التي تحوّل كل لحظة إلى مغامرة ممتعة. منصتنا المتطورة باستمرار تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة أكثر سلاسة وتفاعلية من خلال فهم تفضيلاتك - سواء عن طريق تقديم موسيقى تتناسب مع القيادة، أو عروض ممتعة لوقت العائلة، أو ألعاب صغيرة لاستراحة سريعة خلال يومك. نحن ملتزمون بعمق بتعزيز هذه التجارب من خلال محتوانا الأصلي والشراكات الاستراتيجية مع المبدعين الإقليميين، مع ضمان أن كل خيار على منصتنا هو خطوة نحو اكتشاف عواطف جديدة وحيوية».

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