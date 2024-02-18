ترقّب الفائدة الأمريكية يطفئ بريق الذهب

المصدر: (لندن - وكالات)

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تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات، أول من أمس، لكنها تكبدت خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

وانطفأ بريق الذهب، وتراجعت جاذبيته أمام المستثمرين في العالم مع تقييم الأسواق لآفاق السياسة النقدية، واتجاهات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وعند التسوية ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.45% أو 9.2 دولارات عند 2024.1 دولاراً للأوقية، بعد أن تراجعت إلى 2006.6 دولارات، لتقلص خسائر المعدن الأصفر منذ بداية الأسبوع عند 0.7% فيما تتعلق أنظار المستثمرين بقرارات أسعار الفائدة خاصة في الولايات المتحدة الامريكية.

وخلال التعاملات، أول من أمس، استقرت قيمة مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية - عند 104.22 نقاط.

وحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تباطأ المعدل السنوي لتضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 0.9% في يناير، انخفاضاً من 1% في قراءة ديسمبر.

وقال «رافائيل بوستيك» رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إنه يتوقع تخفيضين في أسعار الفائدة في عام 2024، لكن إذا تراجع التضخم بسرعة أكبر من المتوقع فقد يوافق على ثلاثة تخفيضات، وهو متوسط تقديرات صناع السياسات، الذين أعلنوا عنه في ديسمبر.

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