مكاسب أسبوعية للنفط بدعم القلق من شح الإمدادات

المصدر: (نيويورك - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق، أول من أمس، بعد أن طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومخاوف شح الإمدادات على توقعات وكالة الطاقة الدولية، التي حذرت من تباطؤ الطلب، وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 1 % بنهاية الأسبوع، بينما صعد الخام الأمريكي زهاء 3 %.

وتلقت الأسعار دعماً جراء تزايد خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً أو 0.74 % عند التسوية، أول من أمس، إلى 83.47 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.16 دولار بما يعادل 1.49 % إلى 79.19 دولاراً .

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير، ما قد يؤدي إلى تفاقم المخاوف من ارتفاع التضخم مرة أخرى. وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس: «إن نمو الطلب العالمي على النفط يتباطأ، وقلصت توقعاتها للنمو في 2024». وأظهرت بيانات «بيكرهيوز» أن عدد منصات التنقيب عن النفط، في الولايات المتحدة انخفض بمقدار منصتين عند 497 منصة، وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 10 نوفمبر 2023. وتوقعت «وود ماكنزي» ارتفاع الطلب على النفط في الهند بمقدار الثلث، ليصل إلى 7.3 ملايين برميل يومياً بحلول 2034، مع توقعات بأن تصبح المحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي مع وصول استهلاك النفط الصيني إلى ذروته في هذا العقد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز