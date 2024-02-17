النفط يرتفع بدعم توترات الشرق الأوسط

المصدر: (لندن - رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط قليلاً، أمس، بعد أن طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تباطؤ الطلب.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً إلى 83.33 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتاً بما يعادل 1.0 % إلى 78.78 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع أن يرتفع برنت بنحو 1.0 % بنهاية الأسبوع، ويتجه الخام الأمريكي للارتفاع زهاء 2.5 %.

ودعم التوتر في الشرق الأوسط أسعـــار الخــــام خلال الجلســــة.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير، ما قد يؤدي إلى تفاقم المخاوف من ارتفاع التضخم مرة أخرى.

وتراجعت أسعار النفط في وقت سابق أمس بعد توقعات لوكالة الطاقة الدولية بتباطؤ نمو الطلب، والتي بددت الدعم الناتج عن التوتر الجيوسياسي والآمال باحتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أول من أمس، إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد الزخم، وقلصت توقعاتها للنمو في 2024، فيما يتناقض مع وجهة النظر التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويضغط على معنويات السوق.

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