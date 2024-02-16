أسعار النفط ترتفع بدعم ضعف الدولار

المصدر: (لندن - رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط بعد هبوط الدولار، وعوضت خسائرها في بداية التعاملات، أمس، رغم أن المكاسب جاءت محدودة، بعدما توقعت وكالة الطاقة الدولية تباطؤ النمو على الطلب هذا العام، وبعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بأكثر من المتوقع. وخلال التعاملات زادت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً أو 0.7 % إلى 82.13 دولاراً ، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي 52 سنتاً، أو 0.7 %، إلى 77.16 دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4 %، بعدما أظهرت بيانات انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يناير.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية: إن مبيعات التجزئة تراجعت 0.8 % في يناير الماضي، وعدل المكتب بيانات ديسمبر بالخفض لتظهر ارتفاع المبيعات 0.4 % بدلاً من 0.6 % كما ورد سابقاً. وأظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا دخلت في الركود بالنصف الثاني من 2023 بعد انكماش الناتج المحلي 0.3 % في الربع الأخير من العام ودخلت اليابان أيضاً في حالة ركود نهاية العام الماضي.

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