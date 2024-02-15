المصدر: لندن - ( د ب أ )

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أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا لأول مرة منذ 4 شهور، وهو ما يؤكد نتائج المسوح الأخيرة التي أشارت إلى بدء تعافي السوق العقارية.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن متوسط سعر المسكن في بريطانيا ارتفع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.1% شهرياً إلى 284691 جنيهاً إسترلينياً (357270 دولاراً). وأشارت تقارير صادرة عن مؤسستي التمويل العقاري هاليفاكس ونيشن وايد بيلدنج سوسايتي إلى بدء ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

في الوقت نفسه ذكر مكتب الإحصاء أن أسعار المساكن تراجعت خلال العام الماضي ككل بنسبة 1.4% مقارنة بالعام السابق، في حين تحدت السوق التنبؤات بالتراجع نتيجة رفع بنك إنجلترا المركزي لأسعار الفائدة البريطانية 14 مرة على التوالي. وكان العام الماضي الأسوأ لسوق العقارات البريطانية منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008 والتي أدت إلى تراجع السوق بنسبة 15%. وتراجعت أسعار المساكن في العاصمة لندن بنسبة 5% خلال العام الماضي.

وفي تقرير منفصل قال مكتب الإحصاء إن معدل تضخم أسعار الإيجارات في لندن ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 6.9% سنوياً، وهو ما جاء متفقاً مع المستويات القياسية السابقة. وارتفعت الإيجارات الخاصة في بريطانيا بنسبة 6.2% سنوياً وهو نفس معدل الزيادة في ديسمبر الماضي.

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