ارتفاع معدل التضخم في الأرجنتين إلى أكثر من 250%

المصدر: بوينس آيرس - (د ب أ)

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أظهرت البيانات الرسمية الصادرة في الأرجنتين الأربعاء ارتفاع معدل التضخم في الأرجنتين إلى 254.2 % سنوياً.

وقالت هيئة الإحصاء الأرجنتينية إن مؤشر الأسعار ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 20.6 % شهرياً.

وارتفعت أسعار مستلزمات العناية الشخصية وخدمات النقل والاتصالات بشدة ليرتفع معدل التضخم في بداية العام إلى مستويات قياسية لم تسجلها البلاد منذ 1991.

يذكر أن معدل التضخم في الأرجنتين من أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، حيث يعاني ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية من تضخم الجهاز الحكومي للدولة وانخفاض الإنتاجية الصناعية وضخامة حجم الاقتصاد الموازي غير المسجل وهو ما يحرم الخزانة العامة من إيرادات ضريبية كبيرة.

ويسعى الرئيس الأرجنتيني المنتخب حديثاً خافيير ميلي إلى إعادة الأرجنتين لمسار اقتصادي سليم من خلال برنامج تقشف صارم. وخفضت الحكومة قيمة عملتها المحلية البيزو بشدة وأعلنت خفض الدعم للوقود والمياه والكهرباء والنقل العام.

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