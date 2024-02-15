اقتصاد بريطانيا يدخل في حالة ركود في النصف الثاني من 2023

المصدر: لندن - (رويترز)

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دخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023، ما يزيد من صعوبة الموقف أمام رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي تعهد بدعم النمو قبيل الانتخابات المزمعة هذا العام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش أكثر من التوقعات بواقع 0.3 بالمئة في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر بعد الانكماش بنحو 0.1 بالمئة بين يوليو وسبتمبر.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى انكماش 0.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر .

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع كان الأكبر منذ الربع الأول من عام 2021.

ويعاني الاقتصاد البريطاني من الركود منذ ما يقرب من عامين. وذكر بنك إنجلترا أنه يتوقع أن ينتعش قليلاً في عام 2024.

وقال أليكس فيتش رئيس قطاع السياسات في غرف التجارة البريطانية إن الشركات تعرف بالفعل الصعوبات التي تواجهها، وأضاف «هذه الأخبار ستدق بلا شك أجراس الإنذار للحكومة».

وقال مكتب الإحصاءات إن الناتج الاقتصادي انخفض 0.1 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر بعد نمو 0.2 بالمئة في نوفمبر. وكان استطلاع رويترز قد أشار إلى انخفاض 0.2 بالمئة في ديسمبر.

وتراجع الجنيه الإسترليني قليلاً مقابل الدولار واليورو بعد وقت قصير من صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مكتب الإحصاءات إن قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة شكلت أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

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