«وول ستريت» تعوض بعض الخسائر الحادة في جلسة الثلاثاء

المصدر: نيويورك - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت، الأربعاء، حيث تحاول تعويض بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 99.92 نقطة، بما يعادل 0.26 في المئة، إلى 38372.67 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 23.27 نقطة، أو 0.47 في المئة، إلى 4976.44 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 126.11 نقطة، أو 0.81 في المئة، إلى 15781.71 نقطة.

وتراجعت الأسهم الأمريكية في جلسة الثلاثاء، في أعقاب تقرير مقلق عن معدل التضخم، أثار تساؤلات إزاء موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز