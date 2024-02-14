كونتنينتال تعتزم شطب 7150 ألف وظيفة في قطاع مكونات السيارات

المصدر: برلين - (د ب أ)

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أعلنت شركة صناعة الإطارات ومكونات السيارات الألمانية كونتنينتال، اعتزامها شطب حوالي 7150 وظيفة في قطاع مكونات السيارات المتعثر، لتعزيز قدرته التنافسية، من أجل التحول المعقد نحو المركبات الكهربائية والتكنولوجيا الرقمية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن الشركة، القول إن خطة شطب الوظائف تمثل حوالي 3.6 % من إجمالي قوة العمل لديها على مستوى العالم. وقالت إنها تراجع هياكل العمل في موقعها بألمانيا، ومختلف أنحاء العالم، بما في ذلك وظائف الأبحاث والتطوير.

وقالت الشركة إنها تعتزم شطب 1750 وظيفة في قطاع الأبحاث والتطوير، في حين سيتم شطب 5400 وظيفة في القطاعات الإدارية. في الوقت نفسه، سيكون 40 % من الوظائف المقرر شطبها في ألمانيا.

وفي أواخر العام الماضي، أعلنت كونتنينتال تفاصيل أهداف خفض النفقات بحوالي 400 مليون يورو (428 مليون دولار) سنوياً، اعتباراً من العام المقبل، بما فيها شطب آلاف الوظائف.

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