استقرار معدل التضخم في بريطانيا عند مستوى 4٪ خلال يناير

المصدر: لندن - (وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 4% على أساس سنوي في يناير، الأمر الذي جاء دون التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 4.1%.

وعلى أساس شهري، انكمش مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 0.6-%، ليعود إلى المنطقة السلبية بعد الزيادة المفاجئة في ديسمبر بنسبة 0.4% على أساس شهري و4% سنويًا.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاعاً بـ 4.1% على أساس سنوي لشهر يناير و0.3-% لهذا الشهر.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بمعدل أقل من المتوقع خلال يناير الماضي، حيث تراجعت تكلفة المواد الغذائية والسلع المنزلية، مما عزز التوقعات بإمكانية عودة معدل التضخم إلى مستهدف بنك إنجلترا قريباً.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4٪ خلال يناير الماضي، مقارنة بعام 2022، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت أسعار المستهلكين قد سجلت ارتفاعاً بالوتيرة نفسها بنسبة 4٪ خلال ديسمبر الماضي.

وكان بنك إنجلترا وخبراء اقتصاديون من القطاع الخاص قد توقعوا أن يرتفع معدل التضخم خلال يناير الماضي ليصل إلى 4.1%.

والأهم من ذلك بالنسبة لصانعي السياسات في البنك المركزي، هو أن معدل ارتفاع تضخم الخدمات، الذي يرتبط بشكل مباشر بالضغوط المحلية، جاء أقل من المتوقع ليصل إلى 6.5% خلال يناير الماضي.

وكان بنك إنجلترا قد توقع ارتفاع معدل تضخم الخدمات بنسبة 6.6%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز