الأسهم الأوروبية تصعد بدعم بيانات تضخم بريطانية.. واليابانية تتراجع

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء بعد بيانات تضخم جاءت أضعف من المتوقع في بريطانيا ودعمت الآمال في خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت قريب.

وخلال التداولات، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، في حين زاد المؤشر الرئيسي البريطاني 0.5 بالمئة بعد أن ارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين بوتيرة أبطأ من المتوقع في يناير.

وكان سهم بنك إيه.بي.إن أمرو من بين الأفضل أداءً، إذ ارتفع بنحو ستة بالمئة بعد أن أعلن البنك الهولندي صافي دخل من الفوائد في الربع الرابع جاء أعلى قليلاً من التوقعات.

وارتفع سهم كوكا كولا 5.6 بالمئة، إذ توقعت الشركة التي مقرها سويسرا نمو أرباحها السنوية بعد أن أعلنت تحقيق أرباح غير مسبوقة في 2023 بأكمله.

وانخفض سهم تيسن كروب 4.8 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات السنوية وصافي الأرباح، وألقت باللوم على تراجع الطلب والأسعار في قطاعي المواد الخام والصلب.

وانخفض سهم هاينكن خمسة بالمئة، إذ توقعت شركة البيرة الهولندية نمو أرباح التشغيل بأرقام في خانة الآحاد في 2024، بسبب التقلبات الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية.

اليابان

تراجع المؤشر نيكاي الياباني عن أعلى مستوى في 34 عاماً الأربعاء متأثراً بانخفاض حاد لمؤشرات وول ستريت في ختام تعاملات الثلاثاء، لكن من المتوقع أن يدفع ضعف الين وتزايد إقبال المستثمرين المؤشر القياسي نحو مستويات مرتفعة جديدة قريباً.

وكان المؤشر نيكاي ارتفع إلى 38010.69 نقطة في الجلسة السابقة، ليبقى غير بعيد عن أعلى مستوى قياسي خلال يوم تداول عند 38957.44 نقطة المسجل في ديسمبر 1989، وأغلق عند أعلى مستوى منذ يناير 1990. وصعد نيكاي 12.7 بالمئة حتى الآن هذا العام.

وهبط نيكاي الأربعاء 0.6 بالمئة ليغلق عند 37703.32 نقاط. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.05 بالمئة إلى 2584.59 نقطة.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال الليل بعد أن أدت قراءة أعلى من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين إلى تراجع توقعات السوق بتخفيضات وشيكة لأسعار الفائدة، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع.

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 3.36 بالمئة ليصبح أكبر عائق للمؤشر نيكاي، بعد أن هوى سهم شركة تصميم الرقائق البريطانية آرم هولدينجز 14 بالمئة.

وخسر سهم وكالة ريكروت هولدينجز للتوظيف 3.98 بالمئة وسهم شركة دايكن إندستريز لصناعة أجهزة تكييف الهواء 2.33 بالمئة.

وفقدت طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صنع الرقائق مكاسب حققتها في بداية الجلسة لتغلق على انخفاض 0.56 بالمئة.

أما سهم أدفانتست لتصنيع أدوات اختبار الرقائق فارتفع 2.68 بالمئة، وكذلك ارتفع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.22 بالمئة.

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