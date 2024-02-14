الذهب دون مستوى 2000 دولار مع تراجع رهانات خفض الفائدة

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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ظل الذهب قريباً من أدنى سعر في شهرين الأربعاء وتم تداوله دون المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ دفع تقرير أقوى من المتوقع عن التضخم في الولايات المتحدة المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية.

وخلال التداولات، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.21 دولاراً للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر الثلاثاء.

وهبط المعدن الأصفر نحو 1.4 بالمئة أمس في أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من ديسمبر.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2005.00 دولارات للأوقية.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا إن الذهب تعرض لضغوط بعد أن أظهر تقرير التضخم الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في يناير.

وأضاف إن ذلك أدى إلى تأخير التوقيت المتوقع لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض سعر الفائدة، وكذلك حجم التخفيضات خلال العام الجاري.

وأظهرت البيانات الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 2.9 بالمئة.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من ذروة ثلاثة أشهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين عند 871.90 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 862.14 دولاراً، وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.04 دولاراً.

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