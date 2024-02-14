تراجع أرباح كوكاكولا 3% في الربع الأخير إلى 1.97 مليار درهم

المصدر: واشنطن - (د ب أ)

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أعلنت شركة المشروبات الخفيفة والأغذية الأمريكية كوكاكولا الثلاثاء تراجع أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3% سنوياً، وهو ما يعكس التراجع السريع لمصادر الدخل الأخرى مقابل ارتفاع فوائد القروض، في حين زادت الإيرادات بنسبة 7% سنوياً.

ورغم زيادة الإيرادات ربع السنوية عن توقعات المحللين، جاءت الأرباح المعدلة في حدود التوقعات.

وتراجعت الأرباح المعدلة القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.97 مليار دولار بما يعادل 0.46 دولار للسهم الواحد، مقابل 2.03 مليار دولار بما يعادل 0.47 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الأخير بعد استبعاد البنود الخاصة 0.49 دولار للسهم الواحد في حين كان متوسط توقعات المحللين 0.49 دولار للسهم، مقابل 0.45 دولار للسهم خلال الربع الأخير من 2022.

في الوقت نفسه زاد صافي إيرادات التشغيل بنسبة 7% إلى 10.85 مليارات دولار مقابل 10.13 مليارات دولار خلال الربع الأخير من 2022 بفضل نمو الأسعار بنسبة 9% ونمو المبيعات الفعلية بنسبة 3% سنوياً.

كان المحللون يتوقعون وصول إيرادات كوكاكولا خلال الربع الأخير إلى 10.67 مليارات دولار فقط.

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