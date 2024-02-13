«التضخم» يحاصر الأسهم الأمريكية.. وداو جونز يهوي 450 نقطة

المصدر: نيويورك - رويترز

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تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الثلاثاء بعد أن رفعت قراءة أعلى من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وبددت توقعات السوق بخفض قريب لأسعار الفائدة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 450 نقطة بما يعادل 1.1 في المئة إلى 38365 نقطة، فيما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 53.90 نقطة أو 1.07 في المئة إلى 4967.94 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 343.67 نقطة أو 2.16 في المئة إلى 15598.88 نقطة.

وشهدت المؤشرات الأوروبية تراجعاً جماعياً، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، حيث انخفض المؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.2%، وتراجع المؤشر داكس 0.87 % ونزل المؤشر فوتسي 0.81%.

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