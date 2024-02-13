ضربة جديدة لتوقعات خفض الفائدة في أمريكا.. التضخم 3.1 %

المصدر: واشنطن - وكالات

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تعرضت توقعات الأسواق لبداية قريبة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة لضربة الثلاثاء بعد أن جاءت قراءات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات، فقد أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 في المئة على أساس شهري في يناير، وهو ما يزيد عن ارتفاع 0.2 في المئة توقعه اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم.

وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 3.1 في المئة مقابل زيادة 2.9 كانت في التوقعات.

وباستثناء عنصري المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت القراءة الأساسية 0.4 في المئة على أساس شهري في يناير، مقارنة مع ارتفاع كان متوقعاً عند 0.3 في المئة.

وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 3.9 في المئة مقابل زيادة 3.7 في المئة في التوقعات.

الأرقام الصادرة تقلل من الفرص الضئيلة بأن يبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة قريباً. كما أن أي إعادة تسارع إضافية قد تعيد الجدل حيال استئناف رفع أسعار الفائدة، خاصة أن بعض صناع السياسة النقدية قالوا إنهم يريدون رؤية تراجع أوسع لضغوط الأسعار قبل خفض أسعار الفائدة.

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