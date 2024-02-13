تباطؤ نمو الأجور لأدنى مستوى منذ أكثر من عام في بريطانيا

المصدر: لندن - (د ب ا)

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أظهرت إحصاءات رسمية أن نمو الأجور في المملكة المتحدة تباطأ لأدنى مستوى منذ أكثر من عام، في حين تراجعت الوظائف الشاغرة مجدداً.

وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية أن مكتب الإحصاء الوطني قال إن متوسط الأجور، باستثناء الحوافز، تراجع إلى 6.2% خلال الربع الممتد حتى ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 6.7% خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي.

وتعد هذه أبطأ نسبة نمو للأجور منذ الربع الممتد حتى أكتوبر 2022.

وتراجعت الوظائف الشاغرة للشهر الـ19 على التوالي، حيث انخفضت بواقع 26 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 932 ألفاً خلال ثلاثة أشهر حتى يناير الماضي، فيما يعد انخفاضاً قياسياً، على الرغم من أنه التراجع الأصغر منذ عام ونصف.

وفي دلالة على أن سوق الوظائف بأكمله ما زال مرناً، تراجع معدل البطالة إلى 3.8% خلال آخر ثلاثة أشهر من عام 2023، مقارنة بـ 3.7% خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي، كما أنه يعد أدنى مستوى منذ نوفمبر حتى يناير 2023.

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