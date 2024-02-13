انتقال مؤسس أمازون إلى ميامي يجنبه دفع ضرائب بـ 600 مليون دولار

المصدر: ميامي - وكالات

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مع بيع جيف بيزوس لأسهم في أمازون بقيمة 2 مليار دولار الأسبوع الماضي، جاءت هذه الصفقة مع ميزة مهمة للغاية، وهي عدم وجود ضرائب!

إذ إنه وفي العام الماضي، أعلن بيزوس أنه سيغادر سياتل بعد ما يقرب من 30 عاماً من العيش هناك للانتقال إلى ميامي. وقال إنه اتخذ هذه الخطوة ليكون أقرب إلى والديه وأعمال شركته Blue Origin. ولكن توقيت هذا الانتقال أظهر سبباً آخر، وهو الضرائب.

في عام 2022، فرضت ولاية واشنطن ضريبة جديدة على أرباح رأس المال بنسبة 7% على مبيعات الأسهم أو السندات التي تزيد قيمتها على 250 ألف دولار، ولا تفرض ولاية واشنطن ضريبة على الدخل الشخصي، لذا فإن الضريبة الجديدة تمثل المرة الأولى التي يواجه فيها بيزوس ضرائب الولاية على مبيعات أسهمه.

وفي عام 2022، عندما دخلت الضريبة حيز التنفيذ، توقف بيزوس عن بيع الأسهم الذي كان قد بدأ فيه عام 1998، ولم يقم ببيع أي أسهم في أمازون خلال عامي 2022 أو 2023، ولكنه قدم 200 مليون دولار فقط من الأسهم كهدية في نهاية العام الماضي.

بعد انتقاله إلى ميامي، عوض بيزوس ما فاته خلال العامين. إذ إنه وفي الأسبوع الماضي، كشفت وثيقة مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن بيزوس أطلق خطة مجدولة لبيع الأسهم، تقوم على التخلص من 50 مليون سهم قبل 31 يناير 2025. وبسعر اليوم، سيبلغ إجمالي ذلك أكثر من 8.7 مليارات دولار، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وولاية فلوريدا لا تفرض ضرائب على الدخل أو أرباح رأس المال. لذلك، ففي عملية البيع التي بلغت قيمتها 2 مليار دولار الأسبوع الماضي، وفر بيزوس 140 مليون دولار من الضرائب كان سيدفعها لولاية واشنطن. ومن خلال بيع الـ 50 مليون سهم بالكامل خلال العام المقبل، سيوفر ما لا يقل عن 610 ملايين دولار، وهذا على افتراض سعر السهم الحالي، وبعبارة أخرى، فهو سيتجنب دفع مبلغ من الممكن أن يشتري له يختاً أسطورياً مثل الذي اشتراه منذ فترة.

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