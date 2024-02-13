«تسلا» تستأنف الإنتاج من مصنعها خارج برلين بعد الاضطراب في البحر الأحمر

المصدر: برلين - د ب أ

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قررت شركة تسلا استئناف الإنتاج من مصنعها في جرونهايد خارج العاصمة الألمانية برلين بعد توقف الإنتاج بسبب نقص الأجزاء الناجم عن هجمات في البحر الأحمر. وكانت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية قد أوقفت إنتاجها من المركبات أسبوعين تقريباً في 29 يناير الماضي.

وأجبر هذا سفن الشحن على تعديل مسار رحلاتها واستخدام الممرات البحرية حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، ما تسبب في حدوث تأخير في وصول الشحنات. وقالت تسلا إن هذا أدى إلى نقص مكونات لا يمكن من دونها إكمال تصنيع السيارات. وبدأت الشركة الإنتاج في المصنع منذ عامين تقريباً. وفي المرحلة الأولى من توسعها، استهدفت إنتاج 10 آلاف سيارة أسبوعياً في جرونهايد. وفي الآونة الأخيرة، تم تصنيع أكثر من 6 آلاف سيارة أسبوعياً. وتقول تسلا إن 12500 شخص يعملون في المصنع.

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