الأسهم العالمية تترقب بيانات التضخم والنتائج

المصدر: نيويورك - وكالات

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استقرت الأسهم الأمريكية مع ترقب المستثمرين مجموعة من البيانات منها بيانات مرتبطة بالتضخم، مما قد يقشع بعضاً من الضبابية التي تكتنف توقيت البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام. ومن المقرر أن تعلن نحو 61 شركة في مؤشر ستاندر آند بورز 500 أرباحها في الأيام المقبلة.

وسوف يراقب المتداولون المستوى الأخير لمؤشر أسعار المستهلكين – أو مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس التضخم الرئيس – ومن المتوقع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الرئيسة يومي الخميس والجمعة، ومن ذلك قراءة شهر يناير في شأن مبيعات التجزئة والإنتاج والواردات والصادرات وبدء المساكن ومؤشر أسعار المنتجين.

«الأوروبية»

من جهة ثانية، ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، مقتفية أثر صعود بورصة وول ستريت التي شهدت إغلاق مؤشر ستاندرد أند بورز 500 فوق مستوى خمسة آلاف نقطة للمرة الأولى، بينما ينصب تركيز المستثمرين على نتائج الشركات وبيانات اقتصادية لاستخلاص توقعات حول قرارات البنك المركزي الأوروبي الخاصة بأسعار الفائدة. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % خلال التداولات في ظل ارتفاع أسهم جميع القطاعات باستثناء أسهم الطاقة التي انخفضت نتيجة تراجع أسعار النفط.

وارتفعت أسهم الشركات الإيطالية 0.6 % لتتفوق على نظيرتها في المنطقة في التعاملات المبكرة. والأسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية التي تشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو في الربع الرابع، ومعدل التضخم في إسبانيا ومناطق أخرى، واستطلاع معهد زيو الألماني لمعرفة توقعات الصناعة بشأن وضع الاقتصاد في المنطقة.

ويترقب المستثمرون على جانب الآخر من المحيط الأطلسي صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير في الولايات المتحدة اليوم بحثاً عن دلائل على موعد إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض محتمل لأسعار الفائدة. وصعد سهم تودز 17.4 % بعدما قالت شركة إل كاترتون للاستثمار المباشر إنها ستعرض شراء 36 % من شركة صناعة الأحذية الفاخرة مقابل 43 يورو للسهم.

وزاد سهم نوفو نورديسك 1.2 % بعدما ذكر تقرير أن شركة نوفو هولدنجز المساهمة فيها تعتزم استثمار ما يصل إلى سبعة مليارات دولار سنوياً بحلول 2030.

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