70 مليار دولار التجارة الإلكترونية الروسية بارتفاع 28 %

المصدر: (موسكو - د ب أ)

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أعلنت الخدمة الصحافية لاتحاد شركات التجارة عبر الإنترنت الروسي، لوكالة تاس الروسية للأنباء، أن حجم مبيعات التجارة الإلكترونية في روسيا ارتفع بنسبة 28 % على أساس سنوي ليصل إلى نحو 6.4 تريليونات روبل (70.34 مليار دولار) في عام 2023.

وقال الاتحاد «بلغ حجم التجارة عبر الإنترنت في روسيا 6.359 تريليونات روبل في عام 2023، بزيادة قدرها 28 % مقارنة بالعام السابق»، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء. وأضاف الاتحاد «على وجه الخصوص، جاء 3.1 % أو 197 مليار روبل (2.16 مليار دولار) من هذا الحجم من السوق عبر الحدود، في حين بلغت حصة مبيعات شركات التداول الروسية عبر الإنترنت 96.9 % أو 6.2 تريليونات روبل (68.13 مليار دولار)».

وقال الاتحاد إن «توزيع المنتجات في الفئة الأكثر شعبية ظل ثابتاً، حيث استحوذت الأجهزة الرقمية والمنزلية على 18 % من إجمالي المشتريات. وشملت الفئات الشعبية الأخرى الأثاث والسلع المنزلية بنسبة (15.4 %)، والملابس والأحذية بنسبة (14.6 %)، والمواد الغذائية بنسبة (11 %)، وكذلك منتجات التجميل والصحة بنسبة (8.1 %)».

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