استقرار أسعار الذهب والتركيز على البيانات

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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استقرت أسعار الذهب، أمس، في تعاملات متواضعة بسبب عطلات مع ترقب المستثمرين تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أسبوع حافل بالبيانات. واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 2023.03 دولاراً للأوقية ليتأرجح في نطاق خمسة دولارات خلال التداولات.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2037.10 دولاراً للأوقية. وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم «الوضع مستقر، وإذا تراجعت البيانات بشكل أدى إلى انخفاض الدولار وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية، فسيلمع الذهب مرة أخرى. التأثير الكبير هذا الأسبوع يأتي من مؤشر أسعار المستهلكين الذي إذا جاء قوياً، فسيشكل اختباراً آخر لمستوى 2000 دولار للأوقية».

وسينصب تركيز المشاركين في السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، وبيانات مبيعات التجزئة، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين، في الوقت الذي ينتظرون فيه أيضاً تصريحات سبعة مسؤولين من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين في التعاملات الفورية عند 871.87 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.7 % إلى 865.13 دولاراً، كما صعدت الفضة 0.5 % إلى 22.71 دولاراً.

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