رجل أعمال روسي يكسب دعوى بقيمة 500 مليون دولار ضد شركة فيتنامية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن متحدث باسم رجل الأعمال الروسي أليكسي مورداشوف، في رسالة، أن شركة "باور ماشينز" لتصنيع معدات توليد الطاقة المملوكة لمورداشوف فازت بدعوى ضد مجموعة النفط والغاز الفيتنامية "بتروفيتنام" بشأن محطة كهرباء لم تكتمل في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، مضيفا أنه لا يمكن الكشف عن بنود القرار في ذلك الوقت.

وذكر موقع "آر بي سي" الإخباري، نقلا عن مصدر مجهول في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن شركة "باور ماشينز" الخاصة بالملياردير حصلت على أكثر من 500 مليون دولار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

واتخذت شركة "باور ماشينز" لتصنيع المعدات إجراءات قانونية ضد الشركة الحكومية العملاقة المعروفة باسم "بتروفيتنام" والشركة التابعة لها، "بتروفيتنام تكنيكال سيرفيسيز" للخدمات الفنية، أمام مركز التحكيم الدولي في سنغافورة في عام 2019 لاستعادة نحو 600 مليون دولار استثمرتها الشركة الروسية لبناء مصنع في جنوب فيتنام.

وتوقف العمل في المشروع في عام 2018 بعد أن خضعت شركة "باور ماشينز" في وقت سابق من ذلك العام لعقوبات أمريكية تتعلق بأوكرانيا ولم تتمكن من توفير المعدات الغربية اللازمة للخطة بسبب ذلك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز