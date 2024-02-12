انتعاش الشركات الصناعية الصينية في 2023

المصدر: (بكين - د ب أ)

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أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، أن الشركات الصناعية في الصين، شهدت انتعاشاً مطرداً خلال عام 2023، وزيادة في إيراداتها المجمعة للشهر الخامس على التوالي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس.

وذكرت الهيئة أن إيرادات الشركات الكبرى التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (نحو 2.82 مليون دولار )، ارتفعت في العام الماضي 1.1 % على أساس سنوي. وفي الربع الرابع من عام 2023، ارتفعت إيرادات الشركات المذكورة 3.2 % على أساس سنوي.

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