«باركليز» يستعد للاستحواذ على «تسكو» لتعزيز وجوده في المملكة المتحدة

المصدر: لندن - بلومبرغ

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أعلن بنك «باركليز» أنه سيستحوذ على جانب كبير من الأنشطة المصرفية لشركة «تسكو» في إطار سعيه إلى زيادة وجوده في نشاط الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة المتحدة.

ويتوقع «باركليز» أن يدفع نحو 600 مليون جنيه إسترليني (758 مليون دولار) في هذه الصفقة، في حين أعلنت شركة «تسكو» بشكل منفصل أنها تتوقع الحصول على نحو مليار جنيه إسترليني نقداً في صفقة البيع، التي تشمل تحرير رأس المال الأساسي، وكذلك توزيعات أرباح سابقة دفعها «تسكو بنك»، وأنها ستستخدم أغلب هذه الأموال في إعادة شراء أسهمها.

وتشمل الصفقة مستحقات لبطاقات الائتمان بقيمة 4.2 مليارات جنيه إسترليني، وقروضاً شخصية بلا ضمانات بقيمة 4.1 مليارات جنيه إسترليني، وودائع للعملاء بقيمة 6.7 مليارات جنيه إسترليني.

وسيعقد الطرفان أيضاً اتفاقاً مدته 10 سنوات يسمح لبنك «باركليز» باستغلال العلامة التجارية لـ«تسكو» في تسويق وتوزيع بطاقات الائتمان والودائع والقروض الشخصية غير المضمونة بأصول، بحسب ما ورد بالبيان. وتشترط الصفقة التي تمتد 10 أعوام مع «تسكو» أن يدفع بنك «باركليز» لشركة تجارة التجزئة 50 مليون جنيه إسترليني رسوماً سنوية، ورسوم الحسابات الجديدة والاشتراك في بطاقات العملاء المنتظمين «كلابكارد».

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