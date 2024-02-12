ارتفاع مبيعات روسيا من الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا 41 % في 9 أشهر

المصدر: موسكو - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أمس نقلاً عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية أن إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا زادت بنسبة 41 % على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

ونسبت الوكالة إلى أرتيم ستودينيكوف مسؤول الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية قوله إنه «في الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023، زادت المشتريات الفرنسية من روسيا بنسبة 41 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022».

وأضاف إن نقطة الاستلام الفرنسية الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الروسي هي محطة مونتوار دو بريتاني، التي استقبلت 1.68 مليار متر مكعب في عام 2022، و0.89 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من عام 2023.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن في يناير، أن أوروبا خفضت بشكل عام وارداتها من غاز خطوط الأنابيب الروسية بشكل حاد رداً على الصراع في أوكرانيا، مع زيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال من منتجين عالميين في 2023.

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