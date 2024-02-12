الأسهم الصينية تجذب المليارات.. وهروب من «وول ستريت»

المصدر: نيويورك - وكالات

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تخلى المستثمرون عن الأسهم الأمريكية واتجهوا لشراء الأسهم الصينية خلال الأسبوع المنتهي الأربعاء الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن بنك أوف أمريكا، شهدت الأسهم الأمريكية نزوحاً للتدفقات بقيمة 15.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير الجاري ، في أكبر وتيرة منذ سبتمبر الماضي.

على الجانب الآخر، شهدت الأسهم الصينية تدفقات قياسية بقيمة 18.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

وارتفعت الأسهم الصينية الأسبوع الماضي قبيل بدء عطلة العام القمري الجديد، في محاولة لنفض الخسائر التي أدت إلى هبوطها لأقل مستوى في خمس سنوات. وتلقت الأسهم الصينية إشارات دعم بأن السلطات تعزز دعمها لسوق الأسهم المتداعي.

وعلى الرغم من النزوح المسجل في وول ستريت، إلا أن مؤشر ستاندر آند بورز 500 يواصل الارتفاع إلى مستويات قياسية وأغلق أعلى 5 آلاف نقطة الجمعة للمرة الأولى في تاريخه.

وأشار تقرير BofA إلى أن قطاع العقارات الأمريكي كان الأكثر تأثراً بنزوح التدفقات، إذ شهدت صناديق العقارات نزوح 1.1 مليار دولار في أكبر وتيرة منذ مايو 2022، وأرجع البنك هذا النزوح إلى الاضطرابات لدى البنوك الإقليمية.

في الوقت نفسه، أظهر التقرير أن صناديق أسواق المال جذبت تدفقات بقيمة 40.1 مليار دولار مما رفع إجمالي قيمة الأصول لديها عند نحو 6 تريليونات دولار.

بيزوس يبيع أسهم أمازون

باع مؤسس «أمازون» الملياردير جيف بيزوس ما قيمته نحو ملياري دولار من أسهم شركته العملاقة للتوزيع عبر الإنترنت، وفقاً لوثيقة قدمت الجمعة إلى السلطات التنظيمية لسوق الأوراق المالية. وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن بيزوس باع الأربعاء والخميس نحو 12 مليوناً من أسهم «أمازون» راوح سعر كل منها بين 168 و171 دولاراً.

وأشارت وثيقة سابقة نشرت الأربعاء إلى أن بيزوس يعتزم في يوليو المقبل، بيع 50 مليوناً من أسهم المجموعة التي أسسها قبل 30 عاماً ويرأسها اليوم.

وتقدر مجلة «فوربس» ثروة بيزوس بـ 195.5 مليار دولار، مما يجعله ثالث أغنى رجل في العالم بعد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إل في إم إتش» الفرنسي برنار أرنو ورئيس «تيسلا» ومنصة «إكس» و«سبايس إكس» إيلون ماسك.

وأصدرت «أمازون» في الأول من فبراير نتائجها المالية التي فاقت التوقعات بكثير. وحققت مبيعات بقيمة 170 مليار دولار، بزيادة 14 % في عام واحد، وصافي ربح 10.6 مليارات دولار.

وما لبث سعر سهم المجموعة في بورصة نيويورك أن ارتفع غداة إعلان النتائج بأكثر من 13 %.

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