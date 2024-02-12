1.4 % نمواً متوقعاً لإنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي في 2024

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشارت تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، سيصل إلى 105.04 مليارات قدم مكعبة يومياً (3.0 مليارات متر مكعب يومياً) في عام 2024، بنمو تصل نسبته إلى 1.4 في المئة، مقارنة بعام 2023.

كما توقعت أن يتخطى استهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في عام 2024، معدل الاستهلاك في عام 2023 بنسبة 1.1 %، بوصوله إلى 89.89 مليار قدم مكعبة يومياً (2.54 مليار متر مكعب يومياً)، ما يعكس استقرار الاستهلاك المتوقع بصفة عامة في البلاد. وارتفع استهلاك الغاز الطبيعي بأمريكا الشمالية عموماً بأكثر من نسبة 1 % على أساس سنوي، فيما يعزى بصفة رئيسة إلى زيادة استهلاك قطاع الطاقة بالمنطقة للغاز. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 4 %، ليصل إلى مستوى قياسي، بلغ 1,065 مليار متر مكعب في 2023. وأدى توفر عدد من العوامل، منه تزايد إنتاج الغاز واعتدال الطقس، إلى الضغط على أسعار الغاز.

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