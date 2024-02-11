الذهب يتراجع عند التسوية ويتكبّد 0.75 % خسائر أسبوعية

المصدر: (نيويورك - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات أول من أمس، مع تركيز المستثمرين على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في يناير، المقرر صدورها بعد غدٍ، لبناء توقعات بشأن موعد خفض الفيدرالي للفائدة.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل 0.45 % أو 9.2 دولاراً عند 2038.7 دولاراً للأوقية، بعد أن لامست 2051.9 دولاراً، ليسجل المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بلغت 0.75 %.

وخلال التعاملات انخفضت قيمة مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، 0.1 % عند 104.06 نقاط.

ووفقاً لما نشره مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 % في ديسمبر بدلاً من 0.3 % كما جاء في تقرير سابق، لكن تم تعديل بيانات نوفمبر لتظهر ارتفاع المؤشر 0.2 % بدلاً من 0.1 %. وأظهرت أداة «فيد واتش» تراجع توقعات الأسواق لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع مارس المقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز