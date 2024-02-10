بنك باركليز يتوقف عن تمويل مشروعات النفط والغاز الجديدة

المصدر: لندن - د ب أ

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أعلن بنك باركليز بي إل سي البريطاني، أمس، عزمه التوقف عن التمويل المباشر لمشروعات النفط والغاز الجديدة غير المتنوعة، في الوقت الذي يقوم فيه بتحويل موارده الرأسمالية لمساعدة أنشطة إزالة الكربون لدى عملاء البنك.

وذكر البنك في بيان أوردته وكالة بلومبرج، أن الخطة تتضمن فرض قيود على عملاء النفط والغاز الجدد الذين ينخرطون في توسيع أنشطتهم، وأوضح أن السياسة الجديدة تضع «توقعات واضحة بشأن استراتيجيات التحول، ومتطلبات إزالة الكربون لدى العملاء في قطاع الطاقة».

ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من تصريح البنك بأنه سوف يشكل فريقاً للقيام بعملية الانتقال في مجال الطاقة، ويضم هذا الفريق أكثر من 100 مصرفي، بحسب بلومبرج.

ويأتي القرار من بنك باركليز على غرار خطوات مماثلة اتخذتها بنوك بريطانية وأوروبية، حيث أعلن بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي في سبتمبر الماضي أنه سوف يتوقف عن تقديم قروض لمشروعات النفط والغاز الجديدة.

ورحبت جهات معنية بحماية البيئة بالقرار الذي اتخذه بنك باركليز، حيث ذكرت منظمة «شير أكشن» الخيرية البريطانية أنها ترحب بتحديث سياسات بنك باركليز، لأنها تتضمن بعض الالتزامات الإيجابية من البنك من بينها قراره وضع اختبارات مناخ أساسية لعملائه في النفط والغاز، بجانب تعهداته بالتوقف عن التمويل المباشر لمشروعات النفط والغاز الجديدة.

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