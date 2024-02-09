بتكوين تتجاوز 47 ألف دولار بدعم زيادة التدفقات نحو الصناديق المتداولة

المصدر: نيويورك - وكالات

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تجاوزت أسعار عملة البتكوين 47000 دولار إلى أعلى مستوى خلال شهر واحد، مدعومة بعلامات التدفقات المطردة إلى مجموعة من الصناديق، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بما يسمى بالنصف المستحق في إبريل.

تجاوزت أسعار "بتكوين" مستوى 47 ألف دولار وسجلت أعلى مستوى لها منذ شهر، مدعومة بعلامات على استقرار تدفق الأموال إلى مجموعة من الصناديق الأميركية الخاصة بالعملة المشفرة، علاوة على الاهتمام بما يطلق عليه التنصيف المقرر في شهر أبريل القادم.

ارتفع سعر كبرى الأصول المشفرة بنحو 3.79% إلى 47219 دولاراً خلال تداولات الجمعة، لترفع مكاسبها منذ بداية 2024 إلى أكثر من 10% تقريباً. وكذلك ارتفعت قيمة العملات المشفرة الأصغر مثل "إيثر" و"سولانا" و"كاردانو".

بدأ تداول 9 صناديق "بتكوين" تستثمر مباشرة في بتكوين في 11 يناير، فيما تحول صندوق "غراي سكيل بتكوين تراست"، الذي يتجاوز عمره 10 أعوام، إلى صندوق متداول في نفس اليوم. وتبشر إتاحة صناديق الاستثمار المتداولة بتوسيع قاعدة المستثمرين في العملة المشفرة، فقد جذبت هذه الصناديق الجديدة تدفقات صافية بقيمة 8 مليارات دولار حتى الآن، فيما تهدأ حالياً وتيرة التدفقات الخارجة من صندوق "غراي سكيل" التي بلغت 6 مليارات دولار منذ تحوله إلى صندوق متداول.

مازالت أسعار "بتكوين" منخفضة بنحو 23 ألف دولار عن المستوى القياسي الذي سجلته العملة المشفرة في 2021، أثناء موجة الصعود في فترة انتشار وباء كوفيد، مستفيدة من وفرة الأموال الرخيصة.

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