"أوبن إيه آي" أسرع شركات التكنولوجيا في التاريخ.. والإيرادات تتجاوز ملياري دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

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تجاوزت الإيرادات السنوية لـ "أوبن إيه آي" OpenAI في العام 2023 مستويات ملياري دولار، إذ أن زيادة الطلب على نموذجها للذكاء الاصطناعي ChatGPT يضعها بين أسرع شركات التكنولوجيا نمواً في التاريخ.

ووفقاً لمصادر مطلعة على الأمر لصحيفة Financial Times، سجل معدل التشغيل السنوي -مقياس إيرادات الشهر السابق مضروباً في 12- للشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها مستويات ملياري دولار في ديسمبر كانون الأول 2023.

وتعد تلك المستويات أعلى من المعلنة في منتصف أكتوبر عند 1.3 مليار دولار، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

وأكدت المصادر على أن الشركة المدعومة من مايكروسوفت تعتقد أنها من الممكن مضاعفة هذا الرقم في 2025، بدعم من الاهتمام القوي من عملاء الشركات الذين يسعون إلى استخدام تكنولوجيا "أوبن إيه آي" لتبني أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.

وتضع معدلات النمو غير العادية شركة "أوبن إيه آي" بين حفنة من شركات وادي السيليكون بما في ذلك جوجل وميتا التي استطاعت تسجيل إيرادات تتجاوز حاجز المليار دولار في غضون عقد من التأسيس.

وتأسست "أوبن إيه آي" في 2015، كمختبر أبحاث للذكاء الاصطناعي غير هادف للربح، لكنها أصبحت عملاقاً تجارياً منذ أن أسست ذراعاً للأعمال في 2020.

وعلى الرغم من الاضطرابات التي عصفت بالشركة في نوفمبر تشرين الثاني عند الإطاحة بسام ألتمان من منصب الرئيس التنفيذي للشركة وعودته مجدداً، إلا أنها استطاعت مواصلة وتيرة النمو السريعة لديها.

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