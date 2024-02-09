النفط يرتفع 2 % بعد تراجع المخزونات الأمريكية

المصدر: (لندن - رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط، أمس، في الوقت الذي يعكف فيه المستثمرون على تقييم أثر رفض إسرائيل مقترحاً لوقف إطلاق النار في غزة، وتراجع غير متوقع لمخزونات الوقود الأمريكية. وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.70 دولار بما يعادل 2.15 % إلى 80.91 دولاراً للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار أو 2.18 % إلى 75.47 دولاراً .

وتجاوز خام برنت مستوى 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ الأول من فبراير ، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي. وتلقت سوق النفط دعماً من انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير انخفضت 3.2 ملايين برميل إلى 127.6 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض مليون برميل، وانخفضت مخزونات البنزين 3.15 ملايين برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة 140 ألف برميل

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