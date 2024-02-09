زيادة سعر ومدى «بورشه» الكهربائية 2025

المصدر: (شتوتغارت - د ب أ)

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عانت النسخة الكهربائية من السيارة الرياضية الفارهة بورشه تايكان من قصر مداها مقارنة بالسيارات الفارهة المنافسة. لذلك تعتزم شركة بورشه الألمانية زيادة المدى وتحسين الأداء في نسخة 2025 من السيارة، إلى جانب تصميمها المعتاد وتحسين المكونات التكنولوجية.

وسيتم تزويد كل فئات النسخة الجديدة من تايكان ببطاريات جديدة، حيث ستزيد قدرة مجموعة البطاريات القياسية إلى 83.6 كيلووات/ساعة قابلة للاستخدام.

وفي الفئة العليا سيتم استخدام مجموعة بطاريات بيرفورمنس الجديدة، والتي ستكون اختيارية في الفئة الأساسية وفي الفئة 4 إس تايكان وأساسية في تايكان توربو إس، والتي تبلغ قدرتها 97 كيلووات/ساعة. في الوقت نفسه فإن مجموعة البطاريات الجديدة تتسم بتركيبة كيميائية مختلفة مع زيادة نسبة النيكل بما يتيح زيادة القدرة دون زيادة أبعاد البطاريات عن الجيل السابق. وتقول بورشه إن وزن البطارية الجديدة أقل من القديمة بمقدار 19 رطلاً، وهو ما أتاح تقليل وزن السيارة تربو إس بنحو 33 رطلاً.

كما حسنت بورشه سرعة شحن بطاريات الجيل الجديد. كما يمكن تشغيل خاصية الشحن السريع في درجات الحرارة المنخفضة. ومع تحسين كفاءة المحرك وزيادة قدرة البطاريات، تحسن مدى السيارة أيضاً.

ورغم عدم إعلان مدى السيارة من جانب إدارة حماية البيئة الأمريكية، فإن أرقام وكالة البيئة الأوروبية تقول إن مدى السيارة تايكان ذات الدفع الخلفي المزودة بالبطارية بيرفورمنس يصل إلى 421 ميلاً بزيادة قدرها 108 أميال عن الطراز السابق، في حين يصل مدى السيارة تربوس إلى ما بين 209 و391 ميلاً.

في الوقت نفسه، رفعت شركة بورشه أسعار الجيل الجديد من سيارات تايكان، حيث سيصل سعر الفئة الأولى من السيارة تايكان ذات الدفع الخلفي 101395 دولاراً والسيارة تايكان 4 إس إلى 120495 دولاراً والسيارة تايكان تيربو 175595 دولاراً والسيارة تايكان تيربو إس 210995 دولاراً.

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