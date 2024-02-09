«بي إم دبليو» و«أمازون» تفوزان بدعوى ضد المنتجات المقلدة

المصدر: (مدريد - د ب أ)

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نجحت شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات، في تحريك دعوى مدنية، إلى جانب عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، لمنع بيع قطع غيار وأكسسوارات «بي إم دبليو» المقلدة، أمام المحكمة المختصة بالعلامات التجارية، التابعة للاتحاد الأوروبي، في مدينة أليكانتي الإسبانية. وأعلنت الشركتان في بيان مشترك، أن المحكمة قالت إن أربعة إسبان كانوا قد حاولوا بيع قطع غيار وأكسسوارات «بي إم دبليو» مقلدة، على المنصبة الإلكترونية عبر أوروبا.

وأمرت المحكمة المحتالين بإعدام المنتجات المقلدة، ودفع تعويض للمدعين. والنجاح الذي حققته وحدة أمازون لمكافحة المنتجات المزيفة، ومجموعة «بي إم دبليو»، هو الأول من نوعه أمام المحكمة الكائنة في إسبانيا.

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