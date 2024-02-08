مجموعة «وارنر ميوزيك» الأمريكية تلغي 600 وظيفة

المصدر: نيويورك - (أ ف ب)

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أعلنت مجموعة «وارنر ميوزيك» الأمريكية، المتخصصة في الموسيقى، أنّها ستسرّح 10 % من موظفيها، في إطار خطة لخفض التكاليف بـ 200 مليون دولار، على ما أعلن رئيسها التنفيذي، روبرت كينسل.

وفي مذكرة للموظفين، أكد كينسل أن هذه «الخطة تهدف إلى توفير الأموال لإعادة استثمارها في الموسيقى، وتسريع نموّنا خلال العقد المقبل»، مشيراً إلى أنّ «النسبة الأكبر من هذه الأموال، سيُعاد استثمارها».

وأضاف أن «الخطة تتضمن خفضا لعدد الموظفين بنحو 10 %، أو ما يعادل 600 شخص، يعمل معظمهم في الوسائط الإعلامية التي نملكها، وفي المقر الرئيس، وضمن وظائف دعم مختلفة».

وأكدت المجموعة أنها بدأت «مفاوضات حصرية بشأن عمليات بيع موقعَي ابروكس وهيب هوب دي إكس».

وأوضح كينسل أنه قرر «إقفال بودكاست إنترفال بريزنتس، وناشر الوسائط الاجتماعية آي إم جي إن».

والشركة تملكها مجموعة «أكسيس إنداستريز»، التابعة للملياردير لين بلافاتنيك، الذي اشتراها عام 2011 لقاء 3,3 مليارات دولار.

وتتعامل الشركة مع مئات الفنانين، بينهم إد شيران وكاردي بي وكريستين أند ذي كوينز وإريك كلابتون وغوريلاز وميسي إليوت وفيل كولينز.

وتملك الشركة وتدير بعض العلامات التجارية الشهيرة، بينها «أتلانتيك ريكوردز» و«إليكترا ريكوردز» و«وارنر ريكوردز» و«بارلوفون».

وتملك شركة أيضاً «وارنر تشابل ميوزك»، الأولى عالمياً في مجال نشر الموسيقى. وأعلنت المجموعة عام 2022، أنها اشترت حقوق كل أعمال ديفيد بوي مقابل 250 مليون دولار، بحسب وسائل إعلام.

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