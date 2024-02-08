ارتفاع أرباح سيمنز الفصلية إلى 2.39 مليار يورو

المصدر: برلين - ( د ب أ )

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أعلنت مجموعة الصناعات الهندسية الألمانية العملاقة سيمنز الخميس ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 2.39 مليار يورو بما يعادل 2.99 يورو للسهم الواحد، مقابل 1.48 مليار يورو بما يعادل 1.85 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغت أرباح السهم الواحد قبل حساب مخصصات الشراء 3.19 يورو مقابل 2.08 يورو في العام الماضي.

وزادت إيرادات سيمنز خلال الربع الأول بدون حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 2% تقريباً إلى 18.4 مليار يورو، في حين تراجعت الطلبيات الجديدة بنسبة طفيفة سنوياً إلى 22.3 مليار يورو.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بعد استبعاد التغير في سعر الصرف وتأثيرات محفظة الاستثمارات بنسبة 6% سنوياً.

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