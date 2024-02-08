أدنى تراجع للعجز التجاري الأمريكي في 3 سنوات

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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ارتفع العجز التجاري في الولايات المتحدة بصورة طفيفة في ديسمبر الماضي، لكن العجز السنوي لعام 2023 بأكمله قد تراجع لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات مع انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة أمس ارتفاع العجز التجاري بنسبة 0.5% إلى 62.2 مليار دولار في ديسمبر الماضي، مقارنة مع بيانات نوفمبر المعدلة البالغة 61.9 مليار دولار بدلاً من 63.2 مليار دولار.

بينما انكمش العجز التجاري عن العام الماضي بأكمله بنسبة 18.7% إلى 773.4 مليار دولار، ليمثل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 3.7% في 2022. ورغم أن الاقتصاد الأمريكي ما زال بعيداً عن الانكماش، تتصاعد المخاوف العالمية من تحول تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد عالمي إلى انكماش، مما سيكون له بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي. وتأثر الاقتصاد العالمي بالتداعيات السلبية لأزمة أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع مستويات التضخم العالمي وتزايد أسعار السلع والطاقة إلى مستوى قياسي.

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