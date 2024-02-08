تضخم ديون الأسر الأمريكية إلى مستويات قياسية

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن حالات التخلف عن السداد في بطاقات الائتمان ارتفعت بأكثر من 50% في عام 2023 مع تضخم إجمالي ديون المستهلكين إلى 17.5 تريليون دولار.

وقال الاحتياطي الفيدرالي: انتقلت ديون بطاقات الائتمان إلى جنوح خطير 6.4% في الربع الرابع، بزيادة 59% من ما يزيد قليلاً على 4% في نهاية عام 2022.

وارتفعت ديون الأسر بمقدار 212 مليار دولار في الربع الرابع، بزيادة 1.2% على أساس ربع سنوي ونحو 3.6% عن العام الماضي.

وقفزت ديون بطاقات الائتمان بنسبة 14.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث ارتفعت ديون بطاقات الائتمان 50 مليار دولار إلى 1.13 تريليون دولار.

وزادت ديون السيارات إلى 1.61 تريليون دولار، بزيادة 12 مليار دولار على أساس ربع سنوي و55 مليار دولار سنوياً، أو 3.5%.

وارتفعت ديون الرهن العقاري إلى 12.25 تريليون ديون الرهن العقاري بزيادة 112 مليار دولار، حيث ارتفعت ديون الرهن العقاري بنسبة 2.8% في عام 2023، بينما ارتفع معدل التأخر في السداد إلى 0.82%، بزيادة ربع نقطة مئوية عن العام السابق.

وزادت ديون القروض الطلابية، وهي مجال يهم المشرعين في واشنطن، قليلاً خلال فترة الوباء، حيث يبلغ إجماليها حالياً ما يزيد قليلاً على 1.6 تريليون دولار. لم يكن هذا تغيراً يذكر عن الربع الثالث وارتفع بنسبة 0.4% فقط عن العام الماضي. لقد تنازل الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حوالي 136.6 مليار دولار من ديون القروض الطلابية منذ توليه منصبه.

وانخفضت حصة الديون في الجنوح الخطير إلى 0.8%. منذ أن بدأ البنك المركزي دورة التشديد، قفز المعدل النموذجي على بطاقات الائتمان من حوالي 14.5% إلى 21.5%.

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