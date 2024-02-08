5.8 تريليونات دولار مبيعات التجارة الإلكترونية عالمياً

المصدر: (أبوظبي - وام)

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بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة العالمية خلال عام 2023 ما يقدر بنحو 5.8 تريليونات دولار، مع توقعات تشير إلى نمو هذا الرقم بنسبة 39 % خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى أكثر من 8 تريليونات دولار بحلول عام 2027، وذلك حسب بيانات جديدة أصدرتها منصة «ستاتيستا» المتخصصة في الإحصاء والتحليل. وكانت «ستاتيستا» أصدرت تقريراً أواخر ديسمبر 2023، توقعت فيه أن يبلغ حجم التجارة الإلكترونية 20% من إجمالي مبيعات التجزئة حول العالم وبتقديرات تبلغ 6.3 تريليونات دولار وذلك عبر موقعها.

وقالت «ستاتيستا» في تقريرها: «تحمل شركة التجزئة الصينية العملاقة علي بابا لقب أكبر متاجر التجزئة للتجارة الإلكترونية على مستوى العالم، حيث تمثل حصة سوقية تبلغ 23%».

وتشير توقعات«ستاتيستا» إلى أنه بحلول عام 2027، ستتجاوز شركة أمازون - شركة التجارة الإلكترونية ومقرها سياتل- شركة علي بابا في المبيعات المقدرة، لتصل إلى 1.2 تريليون دولار من المبيعات عبر الإنترنت. وأوضحت أن سوق التجارة الإلكترونية الصيني هو الأكبر على مستوى العالم في عام 2023، حيث استحوذت مبيعات الإنترنت على ما يقرب من نصف معاملات التجزئة في الصين، وتلتها إندونيسيا بحصة مبيعات عبر الإنترنت بلغت 32 % من إجمالي مبيعات التجزئة داخل إندونيسيا، ثم المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، بحصة تجاوزت 30% داخل كل منهما.

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