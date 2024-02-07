استقرار الأسهم الأوروبية.. والتكنولوجيا تجر اليابانية إلى التراجع

المصدر: عواصم - (رويترز)

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استقرت الأسهم الأوروبية الأربعاء إذ بدد تراجع سهم دويتشه بوست الألمانية للبريد مكاسب الشركات التي كشفت عن بيانات أرباح متفائلة.

وخلال التداولات لم يسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيراً يذكر عند 486.57 نقطة.

وقفزت أسهم شركة تيم فيور 10.9% إلى قمة المؤشر بعد أن أعلن مطور البرمجيات الألماني عن إيرادات وأرباح للربع الرابع أعلى من المتوقع.

وتصدرت شركات الطاقة الجلسة التي هيمنت عليها تقارير الأرباح، مع ارتفاع سهم شركة فيستاس 6.3% بعد أن تجاوزت شركة صناعة توربينات الرياح الدنمركية توقعات أرباح التشغيل للربع الرابع.

وعلى الجانب الآخر، انخفض سهم إكوينور 3.7% بعد أن سجلت شركة النفط والغاز النرويجية أرباح تشغيل فصلية أعلى من المتوقع، لكنها قالت إنها ستخفض إجمالي مدفوعاتها للمساهمين في عام 2024. وارتفع قطاع النفط والغاز 0.2%.

ووضعت خسارة سهم مجموعة دويتشه بوست حوالي 4% بعض الضغط على المؤشر، وذلك بعدما باع بنك التنمية الألماني الحكومي (كيه.إف.دبليو) 50 مليون سهم في المجموعة مقابل 2.17 مليار يورو.

اليابان

تراجع المؤشر نيكاي الياباني، متأثراً بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر، لكن مكاسب كبيرة لسهمي تويوتا موتور وميتسوبيشي بفضل توقعاته قوية للأرباح والعوائد للمساهمين حدت من الخسائر.

وأغلق نيكاي منخفضاً 0.11 بالمئة عند 36119.92 نقطة، في تعاف من تراجع بلغ 0.84 بالمئة ​​في وقت سابق من الجلسة.

وقال ناوكي فوجيوارا أحد كبار مديري الصناديق في شينكين لإدارة الأصول «كان المستثمرون يحصلون على أرباح من الشركات ذات الأداء الأفضل ويشترون أسهماً أرخص كما رأينا في الأسهم المرتبطة بالرقائق اليوم والتي تقتفي أثر الخسائر في مؤشر أسهم الرقائق الأمريكية».

ارتفعت جميع مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية خلال الليل، لكن المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا ارتفع 0.07 بالمئة فقط بفعل تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.14 بالمئة.

وفي اليابان، انخفض سهم دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 7.07 بالمئة. وخسر سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في معدات صناعة الرقائق 0.52 بالمئة وتراجع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 0.84 بالمئة.

وانخفض سهم كي.دي.دي.آي للاتصالات 1.96 بالمئة بعد إعلانها عن مناقصة بقيمة 500 مليار ين (3.38 مليارات دولار) لشراء سلسلة المتاجر الصغيرة لاسن بالاشتراك مع ميتسوبيشي كورب. وقفزت أسهم لاسن 15.22 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.42 بالمئة إلى 2549.95 نقطة، مدعوماً بسهمي تويوتا وميتسوبيشي.

وقفز سهم ميتسوبيشي 9.74 بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بعد إعلان شركة التجارة أنها ستنفق ما يصل إلى 500 مليار ين لإعادة شراء نحو عشرة بالمئة من أسهمها.

وصعد سهم تويوتا موتور 3.99 بالمئة بعد أن رفعت شركة صناعة السيارات توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله بنحو تسعة بالمئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، ارتفع 52 بالمئة من الأسهم وانخفض 44 بالمئة، واستقر اثنان بالمئة.

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