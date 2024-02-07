«توتال إنرجيز»: لم نعد نرسل سفناً عبر البحر الأحمر منذ أسابيع

المصدر: باريس - رويترز

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قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» الأربعاء، إنها لم ترسل سفناً عبر مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر وقناة السويس منذ عدة أسابيع، مما يزيد الوقت الذي تستغرقه سفنها للإبحار إلى أوروبا.

وتعطلت حركة السفن عبر مضيق باب المندب الواقع في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، بسبب الهجمات على سفن تجارية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن.

وقال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لـ«توتال إنرجيز»: «إن تكاليف المرور عبر البحر الأحمر ارتفعت، وعزا ذلك لأسباب منها زيادة تكاليف التأمين».

وأضاف بويان «الصراع في المنطقة له تأثير كبير على المنطقة، لذلك نتوخى الحذر، ولم نعد نعبر البحر الأحمر».

وتستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ منذ منتصف نوفمبر، مما تسبب في تعطيل حركة التجارة الدولية، وأجبر بعض السفن على تغيير مسارها لتدور بدلاً من ذلك حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

وذكر بويان «يستغرق الأمر أربعة أيام للقيام بالرحلة الكاملة مقارنة بالمرور عبر البحر الأحمر بالنسبة لناقلة غاز طبيعي مسال».

وقالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء: «إن التأخير في تسليم منتجات نفطية، بسبب تحويل مسار السفن لتجنب الهجمات في البحر الأحمر يؤثر على أسواق المنتجات في أوروبا بصفة خاصة».

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