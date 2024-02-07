نتائج إيلي ليلي الأمريكية للأدوية تفوق التوقعات

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة الأدوية الأمريكية إيلي ليلي آند كو أمس الثلاثاء نمو أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 13% سنويا بما يعكس المبيعات القوية لعقار مونجارو والاستفادة من ارتفاع الأسعار. وتجاوزت الأرباح والإيرادات توقعات المحللين.

وأعلنت الشركة وصول صافي أرباحها خلال الربع الأخير 19ر2 مليار دولار بما يعادل 42ر2 دولار للسهم الواحد، مقابل 94ر1 مليار دولار بما يعادل 14ر2 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت الأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود الخاصة خلال الربع الأخير من العام الماضي 49ر2 دولار للسهم مقابل 09ر2 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان متوسط توقعات المحللين لصافي الأرباح المعدلة 19ر2 دولار للسهم.

في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير بنسبة 28% سنويا، إلى 35ر9 مليارات دولار مقابل 30ر7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وكان المحللون يتوقعون إيرادات ربع سنوية بقيمة 93ر8 مليارات دولار.

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