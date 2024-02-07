الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود تصل لمستويات ما قبل الحرب

المصدر: د ب ا

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كتب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أمس الثلاثاء عبر تطبيق تليغرام أن بلاده صدرت شحنات تبلغ زنتها نحو 20 مليون طن، معظمها من المنتجات الزراعية الأوكرانية، عبر البحر الأسود في غضون الستة أشهر التي أعقبت انسحاب الأسطول الروسي.

وقال شميهال: "70 % من هذه الشحنات هي منتجات زراعية من مزارعينا".

وبصورة إجمالية توجهت أكثر من 660 سفينة شحن إلى 32 دولة في فترة الستة أشهر هذه. وتم تحقيق المستويات الشهرية للصادرات عبر البحر فيما قبل الحرب في يناير. وتم شحن 60 % من الصادرات بقيمة ما يوازي أكثر من 8ر2 مليار يورو (3 مليارات دولار) عبر البحر في يناير.

وتم إبرام اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا بشأن الضمانات الأمنية الروسية للصادرات الزراعية وظل ساريا لحوالي سنة. ومنذ انتهاء الاتفاق الصيف الماضي، أنشأت كييف ممرا بحريا تم تحديده باعتباره آمنا.

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