عيون «وول ستريت» على أرباح الشركات وتوقعات الفائدة

المصدر: نيويورك - رويترز

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سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعاً طفيفاً، أمس، مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات الكبيرة وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بينما دفعت المكاسب شركات كبرى المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا إلى الارتفاع.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 12.78 نقطة، أي نحو 0.03 بالمئة إلى 38392.90 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 7.35 نقطة، أي 0.15 بالمئة، إلى 4950.16 نقطة. وزاد ناسداك المجمع 40.52 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 15638.19 نقطة.

الأوروبية

من جهة ثانية، ارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بالنتائج الإيجابية لشركة النفط العملاقة بي.بي وإشارات على تحفيز جديد للأسواق المالية الصينية المتعثرة.

وخلال التداولات، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، بعد قفزة 1.3% في الأسهم الآسيوية بعد أن كثف صندوق حكومي صيني جهوده لتحقيق الاستقرار في السوق المتراجعة.

وصعد سهم بي.بي المدرجة في بورصة لندن 5.3% ، بعد أن أعلنت عن أرباح بثلاثة مليارات دولار بالربع الرابع وتسريع وتيرة إعادة شراء أسهمها. وارتفع مؤشر النفط والغاز في أوروبا 1.7 في المئة ليقود مكاسب القطاعات.

وتراجع سهم يو.بي.إس 2.7% بعد أن قال البنك السويسري إنه أكمل المرحلة الأولى من دمج منافسه المتعثر كريدي سويس بعد نتائج الربع الرابع. وتأثر المؤشر داكس الألماني بتراجع سهم شركة إنفنيون 1.9% بعد أن قلصت الشركة المصنعة للرقائق توقعات إيراداتها.

وقفز سهم شركة مورفوسيس 15.4% وواصل تسجيل مكاسب قوية بعد الارتفاع بنسبة 36% الاثنين عندما قالت شركة نوفارتس إنها ستشتري الشركة المطورة لعلاج للسرطان مقابل 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار).

اليابان

تراجع المؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية مع جني المستثمرين للأرباح مع ارتفاع أسعار الأسهم فيما واصلوا تقييم تقارير نتائج الشركات المحلية. وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.53% عند 36160.66 نقطة، مع صعود 70 من مكوناته البالغ عددها 225 مقابل هبوط 154. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.68% إلى 2539.25 نقطة.

واقتفى مؤشرا الأسهم اليابانيان أثر نظرائهما في وول ستريت، والتي أغلقت على انخفاض في ظل رد فعل السوق على تقارير النتائج المتباينة في الولايات المتحدة واستبعاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأي خفض وشيك في أسعار الفائدة.

وأدت النتائج المالية إلى جانب ارتفاع أسعار الأسهم إلى بعض عمليات جني للأرباح. وكانت تويوتا موتور من بين الشركات التي أعلنت عن أرباح الربع الثالث. وأعطى سهم الشركة ذو الثقل دفعة وجيزة للسوق بعد الإعلان عن رفع توقعات أرباح التشغيل للعام بأكمله بنحو تسعة بالمئة. وصعدت أسهم شركة صناعة السيارات 4.78% في انتعاش حاد بعد انخفاضها في الجلسة الصباحية.

ومن بين الأسهم الأخرى التي ارتفعت بفضل النتائج المالية الإيجابية سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة الذي ارتفع 6.43% محققاً أفضل أداء اليوم، يليه سهم نيبون إلكتريك جلاس الذي ربح 5.88%. كما ارتفعت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات.

وتقدم سهم أدفانتست 2.95% بعدما سجل سهم إنفيديا صعوداً قياسياً جديداً عقب رفع بنك جولدمان ساكس سعره المستهدف. وجاءت أكبر خسائر بالنسبة المئوية في المؤشر من سهم أومرون كورب لتصنيع المعدات الكهربائية الذي هوى 15.27%، يليه سهم باسيفيك ميتالز بانخفاض 10.07% وياماتو هولدنجز لخدمات التوصيل الذي هبط 7.28%.

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