الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة

المصدر: نيويورك - رويترز

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استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، أمس، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة وبخفض المتعاملين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) سيخفض أسعار الفائدة بقوة هذا العام.

وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2025.24 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 25 يناير في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2041.30 دولاراً للأوقية.

وأظهرت البيانات نمو قطاع الخدمات الأمريكي انتعش في يناير مع زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع معدل التوظيف، ولكن يبدو أن الموردين يتخلفون عن الركب مما أدى إلى ارتفاع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في 11 شهراً.

وقال اثنان من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الأمريكي ليس بحاجة إلى القلق المفرط بشأن أرقام النمو الاقتصادي والتوظيف التي جاءت أعلى من المتوقع في الآونة الأخيرة، ويمكن أن يستغرق بعض الوقت قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة. وسارا على نهج رئيس المجلس جيروم باول الذي قال إن البنك المركزي قد يكون «حكيماً» في تقييم تخفيضات أسعار الفائدة.

وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات فوق أربعة بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.33 دولاراً للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 952.44 دولاراً والبلاتين 0.2 بالمئة إلى 898.53 دولاراً.

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