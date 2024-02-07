جولدمان ساكس: استمرار هيمنة «العظماء السبعة» يعتمد على المبيعات

المصدر: نيويورك - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال محللون للأسهم في جولدمان ساكس إن النمو القوي في المبيعات سيكون محورياً بشأن قدرة مجموعة شركات التكنولوجيا السبع الرائدة على الاستمرار في التفوق والنمو بعد مكاسبها الهائلة في عام 2023. والشركات السبع التي يطلق عليها اسم «العظماء السبعة» هي آبل ومايكروسوفت وألفابت وأمازون وإنفيديا وميتا وتسلا.

وارتفعت أسهمها منفردة ما بين 50 و240 بالمئة في عام 2023، بينما شكلت مجتمعة أكثر من 60 بالمئة من العائد الإجمالي العام الماضي على مؤشر ستاندرد اند بورز 500. وقال المحللون الاستراتيجيون من جولدمان ساكس إن أداء هذه المجموعة لا يزال متقدماً حتى الآن هذا العام محققة عائدات بنسبة 7.9 بالمئة مقابل 2.6 بالمئة للأسهم المتبقية والبالغ عددها 493 سهماً.

ونقل جولدمان ساكس عن تقديرات تحظى بتأييد واسع أن من المتوقع أن تنمو مبيعات الشركات السبع بمعدل سنوي متوسط ​​يبلغ 12 بالمئة حتى عام 2026، مقابل ثلاثة بالمئة للشركات المتبقية في مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وقال المحللون «لقد تفوق أداء المجموعة في بيئة عوائد السندات المرتفعة خلال الشهور الأربع والعشرين الماضية إلى حد كبير بسبب ميزانياتها العمومية القوية وهوامش الأرباح المرتفعة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز