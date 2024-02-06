تضخم ديون المستهلكين في أمريكا إلى 17.5 تريليون دولار.. وارتفاع حالات التخلف عن سداد بطاقات الائتمان

المصدر: وكالات

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أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الثلاثاء أن حالات التخلف عن السداد في بطاقات الائتمان ارتفعت بأكثر من 50 ٪ في عام 2023 مع تضخم إجمالي ديون المستهلكين إلى 17.5 تريليون دولار.

وأفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنه مع إجمالي ديون تبلغ 1.13 تريليون دولار، بلغت ديون بطاقات الائتمان التي انتقلت إلى جنوح خطير 6.4 % في الربع الرابع، بزيادة 59 % من ما يزيد قليلاً على 4 % في نهاية عام 2022. وقال باحثون من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن الزيادة الفصلية بوتيرة سنوية بلغت حوالي 8.5 ٪.

كما ارتفعت حالات التأخر في السداد في القروض العقارية وقروض السيارات والفئة «الأخرى». وانخفضت حالات التأخر في سداد القروض الطلابية كما فعلت خطوط ائتمان حقوق ملكية المنازل. بشكل عام، كان 1.42 % من الديون متأخرة عن موعد استحقاقها لمدة 90 يوماً أو أكثر، ارتفاعاً من ما يزيد قليلاً على 1 % في نهاية عام 2022.

وقال ويلبرت فان دير كلاو، مستشار البحوث الاقتصادية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: «إن تحولات بطاقات الائتمان وقروض السيارات إلى التأخر في السداد لا تزال ترتفع فوق مستويات ما قبل الوباء». «وهذا يشير إلى زيادة الضغوط المالية، وخاصة بين الأسر الأصغر سناً وذات الدخل المنخفض».

وبينما ترتفع مستويات التأخر في السداد، قال باحثو بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن إجمالي الديون يتحرك نحو الأعلى بما يتماشى مع الوتيرة التي كانت سائدة قبل بدء جائحة «كوفيد19» في مارس 2020.

وارتفعت ديون الأسر بمقدار 212 مليار دولار في هذا الربع، بزيادة 1.2 ٪ على أساس ربع سنوي ونحو 3.6 ٪ عن العام الماضي. ومع ذلك، قفزت ديون بطاقات الائتمان بنسبة 14.5 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وزادت ديون السيارات إلى 1.61 تريليون دولار، بزيادة 12 مليار دولار على أساس ربع سنوي و55 مليار دولار سنوياً، أو 3.5 %.

وقد تضرر المقترضون من ارتفاع أسعار الفائدة. وفي دورة تشديد امتدت من مارس 2022 إلى يوليو 2023، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الاقتراض قصير الأجل بمقدار 5.25 نقاط مئوية، مما رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 23 عاماً. ويغذي المعدل القياسي معظم منتجات الديون الاستهلاكية ذات المعدل القابل للتعديل.

منذ أن بدأ البنك المركزي دورة التشديد، قفز المعدل النموذجي على بطاقات الائتمان من حوالي 14.5 % إلى 21.5 %، وفقاً لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي. لا تزال ديون بطاقات الائتمان كنسبة من الدخل أقل من مستويات ما قبل الوباء.

وقال باحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إن ارتفاع أسعار الفائدة ربما لعب دوراً في معدلات التأخر في السداد. وفي حالة السيارات، على سبيل المثال، قالوا إن المدفوعات لم تتغير إلا قليلاً حتى مع انخفاض الأسعار، بسبب هيكل الأسعار المرتفع.

وقد زادت ديون القروض الطلابية، وهي مجال يهم المشرعين في واشنطن، قليلاً خلال فترة الوباء، حيث يبلغ إجماليها حالياً ما يزيد قليلاً على 1.6 تريليون دولار. لم يكن هذا تغيراً يذكر عن الربع الثالث وارتفع بنسبة 0.4 ٪ فقط عن العام الماضي. لقد تنازل الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حوالي 136.6 مليار دولار من ديون القروض الطلابية منذ توليه منصبه. وانخفضت حصة الديون في الجنوح الخطير إلى 0.8 ٪.

وارتفعت ديون الرهن العقاري بنسبة 2.8 % في عام 2023، بينما ارتفع معدل التأخر في السداد إلى 0.82 %، بزيادة ربع نقطة مئوية عن العام السابق.

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