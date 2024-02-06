عيون «وول ستريت» على أرباح الشركات وتوقعات الفائدة

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعاً طفيفاً، الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات الكبيرة وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بينما دفعت المكاسب شركات كبرى المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا إلى الارتفاع.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 12.78 نقطة، أي نحو 0.03 بالمئة إلى 38392.90 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 7.35 نقطة، أي 0.15 بالمئة، إلى 4950.16 نقطة. وزاد ناسداك المجمع 40.52 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 15638.19 نقطة.

من جانبه أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الثلاثاء أن حالات التخلف عن السداد في بطاقات الائتمان ارتفعت بأكثر من 50٪ في عام 2023 مع تضخم إجمالي ديون المستهلكين إلى 17.5 تريليون دولار.

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