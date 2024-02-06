الأسواق الأوروبية ترتفع بدعم «بي.بي» وإشارات حول تحفيز صيني.. واليابانية تتراجع

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مدعومة بالنتائج الإيجابية لشركة النفط العملاقة بي.بي وإشارات على تحفيز جديد للأسواق المالية الصينية المتعثرة.

وخلال التداولات، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، بعد قفزة 1.3 بالمئة في الأسهم الآسيوية بعد أن كثف صندوق حكومي صيني جهوده لتحقيق الاستقرار في السوق المتراجعة.

وصعد سهم بي.بي المدرجة في بورصة لندن 5.3 في المئة، بعد أن أعلنت عن أرباح بثلاثة مليارات دولار بالربع الرابع وتسريع وتيرة إعادة شراء أسهمها.

وارتفع مؤشر النفط والغاز في أوروبا 1.7 في المئة ليقود مكاسب القطاعات.

وتراجع سهم يو.بي.إس 2.7 في المئة بعد أن قال البنك السويسري إنه أكمل المرحلة الأولى من دمج منافسه المتعثر كريدي سويس بعد نتائج الربع الرابع.

وتأثر المؤشر داكس الألماني بتراجع سهم شركة إنفنيون 1.9 في المئة بعد أن قلصت الشركة المصنعة للرقائق توقعات إيراداتها.

وقفز سهم شركة مورفوسيس 15.4 بالمئة وواصل تسجيل مكاسب قوية بعد الارتفاع بنسبة 36 في المئة أمس الاثنين عندما قالت شركة نوفارتس إنها ستشتري الشركة المطورة لعلاج للسرطان مقابل 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار).

اليابان

تراجع المؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية مع جني المستثمرين للأرباح مع ارتفاع أسعار الأسهم فيما واصلوا تقييم تقارير نتائج الشركات المحلية.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.53 بالمئة عند 36160.66 نقطة، مع صعود 70 من مكوناته البالغ عددها 225 مقابل هبوط 154.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.68 بالمئة إلى 2539.25 نقطة.

واقتفى مؤشرا الأسهم اليابانيان أثر نظرائهما في وول ستريت، والتي أغلقت على انخفاض الليلة الماضية في ظل رد فعل السوق على تقارير النتائج المتباينة في الولايات المتحدة واستبعاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأي خفض وشيك في أسعار الفائدة.

وأدت النتائج المالية إلى جانب ارتفاع أسعار الأسهم إلى بعض عمليات جني للأرباح.

وكانت تويوتا موتور من بين الشركات التي أعلنت عن أرباح الربع الثالث. وأعطى سهم الشركة ذو الثقل دفعة وجيزة للسوق بعد الإعلان عن رفع توقعات أرباح التشغيل للعام بأكمله بنحو تسعة بالمئة.

وصعدت أسهم شركة صناعة السيارات 4.78 بالمئة في انتعاش حاد بعد انخفاضها في الجلسة الصباحية.

ومن بين الأسهم الأخرى التي ارتفعت بفضل النتائج المالية الإيجابية سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة الذي ارتفع 6.43 بالمئة محققاً أفضل أداء اليوم، يليه سهم نيبون إلكتريك جلاس الذي ربح 5.88 بالمئة.

كما ارتفعت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات. وتقدم سهم أدفانتست 2.95 بالمئة بعدما سجل سهم إنفيديا صعوداً قياسياً جديداً الليلة الماضية عقب رفع بنك جولدمان ساكس سعره المستهدف.

وجاءت أكبر خسائر بالنسبة المئوية في المؤشر من سهم أومرون كورب لتصنيع المعدات الكهربائية الذي هوى 15.27 بالمئة، يليه سهم باسيفيك ميتالز بانخفاض 10.07 بالمئة وياماتو هولدنجز لخدمات التوصيل الذي هبط 7.28 بالمئة.

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